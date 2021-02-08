باعبود يتفقد سير العمل في عدة مشاريع بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري على سير العمل في عدد من المشاريع الصحية والتعليمية الجاري تنفيذها بسيئون بتمويل من حصة المحافظة من عائدات النفط.



حيث اطلعا على سير العمل الجاري في تطوير البنية التحتية لهيئة مستشفى سيئون ومنها مشاريع المستشفى الأكاديمي وقسم ترقيد النساء وإعادة تأهيل كهرباء الهيئة وبناء بوابة المستشفى، بالإضافة إلى المشاريع التي تم إنجازها في الهيئة ومنها تأهيل قسم الاطفال وبناء الدور الثاني لمركز الأورام الوطني وبناء المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة والمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه التي بلغت تكلفتها الإجمالية 3 ملايين و 366 الف دولا.

كما تفقدا سير العمل في مشروع بناء المعهد الفني والتدريب المهني بسيئون الجاري تنفيذه بكلفة 706 الف دولار.

وتعرف الوزير باعبود من وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام الكثيري إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء ومنذ إعلان فخامة الرئيس منح المحافظة هذه النسبة شكلت لجنة رسمية لإدارتها، وعقدت ورش عمل شارك فيها مدراء المديريات ومختلف القطاعات الخدمية لرسم خطة تنموية شاملة.

وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت تنفيذ 104 مشروعات تنموية بتكلفة 43 مليون دولار.. منها 65 ٪ من المشاريع قد تم إنجازها فيما يجري العمل بوتيرة عالية في المشاريع المتبقية.