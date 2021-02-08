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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في المملكة

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة، التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وشدد العثيمين على إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وجدد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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