اختتام دورة تدريبية بعدن خاصة بنظم التفتيش الالكتروني للتأمينات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية خاصة بنظام التفتيش الالكتروني، نظمتها الادارة العامة للتدريب والتأهيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك ضمن انشطة المؤسسة للعام الجاري.



وهدفت الدورة التي استمرت اربعة ايام، إلى اكساب المشاركين من موظفي التفتيش التأميني بفرع المؤسسة بعدن، بكيفية إصدار اوامر التكاليف واستلامها من قبل المفتشين وطرق التقسيم الجغرافي للمناطق واساليب إصدار البطائق اضافة الى تنفيذ الاجراءات المتبعة في ربط مديونية الجهات وطباعة التقارير والتطبيقات في مجال التفتيش الالكتروني وانواعه والطرق المثلى لوضع منهجيات حديثة في التفتيش تقوم على أسس إدارة الجودة، والتعرف على دور المفتش التأميني ومهامه.

وفي الاختتام اكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية أحمد صالح سيف، سعي المؤسسة الى تعزيز انظمة التعاملات الالكترونية والتحول في الربط الآلي للوصول الى تطبيق الخدمة الالكترونية بشكل كامل للفروع ومكاتب المؤسسة بالمحافظات، بما يعود بالنفع في تسهيل الاجراءات وحماية حقوق المؤمن عليهم.

وأوضح ان برنامج الدورة سيسهم في إعداد مفتشين قادرين على مواكبة المستجدات والقيام بمهامهم الوظيفية بدقة وصقل مهاراتهم بمنهجيات التفتيش الحديثة للقيام بأعمالهم بجودة عالية بما يخدم مجال الرقابة وزيادة الايرادات التأمينية.