شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام البرنامج التدريبي لكوادر العزل بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم اليوم بعدن، البرنامج التدريبي لكوادر مراكز العزل، نظمته إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.



واستهدف البرنامج الذي استمر 20 يوما 130 كادرا، تلقوا مهارات نظرية وتطبيقية حول مكافحة العدوى بمراكز العزل لفيروس كورونا بعدن.

وحث مدير ضبط الجودة بوزارة الصحة الدكتور امين سلمان، المشاركين على استلهام المفردات العلمية التي شملها البرنامج والعمل بها على صعيد الواقع العملي.