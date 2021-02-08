وزير التربية يطلع على الأوضاع التربوية والتعليمية بمحافظة أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، على الأوضاع التعليمية والتربوية في محافظة ابين.



جاء ذلك خلال اجتماعه، بقيادة مكتب التربية بأبين، لمناقشة التحديات والصعوبات التي تعاني منها محافظة أبين، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة، وحقوق المعلمين، وحل مشكلة الشهادات إضافة للنقص الحاد بالكتاب المدرسي، وسبل معالجتها بما يسهم في استقرارها إلى نحو أفضل.

كما بحث الاجتماع الإجراءات القانونية لاستعادة رواتب موظفي التربية والتعليم بمديرية الوضيع والتي تم نهبها والخاصة بشهر ديسمبر من العام 2015م.

واكد الوزير على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالعمل التربوي والتعلمي، مشددا على العمل بروح وطنية عالية لمواجهة كافة الصعوبات، مثنيا على جهود الكوادر التعليمية والتربوية في أبين، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المحافظة وبقية المحافظات الأخرى، مؤكدا أن مكتب التربية والتعليم في أبين سيحظى بدعم الوزارة خلال المرحلة المقبلة بما يحقق استقرار للعملية التعلمية والتربوية.