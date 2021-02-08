الشرجبي يوقع مع منظمتي زوا وسوليدرتي اتفاقيتي مشاريع بمجال المياه والبيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، اتفاقيتي تعاون بشأن مشاريع في مجال المياه والبيئة مع منظمة زوا الهولندية ممثلة بمديرة جودة البرامج في المنظمة جيرينا بينجس، ومنظمة سوليدرتي الفرنسية ممثلة بمديرة المنظمة لوسي اوكافورت.



وتشمل اتفاقية وزارة المياه مع منظمة زوا، مشروع تحسين البنية التحتية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن، وتقديم برنامج إصحاح بيئي متكامل في المناطق الريفية في محافظة لحج، بتكلفة مليون و 865 دولارا.

فيما تتضمن اتفاقية وزارة المياه مع منظمة سوليدرتي، مشروع تحسين الظروف المعيشية وتقليل معدلات الإعتلالات الصحية والوفيات الناجمة عن الأمراض والأوبئة المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة المستدامة، في 6 مديريات بمحافظتي تعز والحديدة، بتكلفة أربعة ملايين و 700 ألف يورو.

وقال وزير المياه المهندس الشرجبي، يأتي توقيع الاتفاقيتين بعد مباحثات مع الجهات المانحة للدفع بتنفيذ مشاريع تنموية وأخرى طارئة تستهدف الفئات الأشد فقراً واحتياجاً.

حضر توقيع الاتفاقيتين مدير مكتب منظمة زوا في عدن وسيم الشهاب ومسؤولة العلاقات العامة في منظمة سوليدرتي فاطمة بدر.