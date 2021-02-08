المهرة.. إحالة 16 متهما بتهريب وترويج المخدرات إلى النيابة العامة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت إدارة البحث الجنائي بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، الاثنين، إحالة 16 متهماً بتجارة وتهريب وترويج المخدرات، مع المضبوطات إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية لتقديم المتهمين للقضاء.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني قوله، إن "هذه الدفعة هي الثانية التي يتم إحالتها للنيابة بعد إحالة 19 متهماً يخضعون حالياً للمحاكمة".



وأشار إلى أن الإجراءات تأتى في إطار الحملة الأمنية المستمرة التي تنفذها إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات.

