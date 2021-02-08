التعليم العالي تدشن امتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثقافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، امتحانات المفاضلة للتنافس على منح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2021 / 2022م.



وخصصت الوزارة، أربعة مراكز امتحانية للطلاب المتقدمين من مختلف محافظات الجمهورية، هي جامعة عدن، وجامعة حضرموت، وجامعة تعز، وجامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب.

وقال الوكيل الجفري، إن الوزارة اعتمدت نظام تصحيح إلكتروني، حيث سيتم احتساب المعدل النهائي للمفاضلة كالآتي: (50% من معدل الثانوية + 50% من اختبار القبول) .. مؤكدا أن امتحانات المفاضلة التنافسية تأتي حرصا من الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة والحصول على نتائج أكثر دقة وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح والنزاهة، كي تذهب هذه المنح لمستحقيها من الطلاب المتفوقين والمتميزين بجدارة.

وشدد على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين باللوائح والأنظمة والمعايير والشروط المفروضة من قبل اللجان الاشرافية لضمان نجاح عملية امتحانات المفاضلة .. مثمنا جهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، وكافة اللجان الاشرافية على عملية الامتحانات.

حضر التدشين كل من وكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور خالد باسليم، ومدير عام البعثات بالوزارة الدكتور سالم الطاهري، ومدير عام العلاقات الثقافية بالوزارة الدكتور عبدالله قاسم وعميد كلية الهندسة بجامعة عدن الدكتور صالح مبارك.