محافظ المهرة يناقش على آليات تحسين الأداء الوظيفي ويطلع على الإحتياجات الخدمية للمسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الإثنين، مع مدير عام مكتب التخطيط التعاون الدولي بالمحافظة، علي سالم محيسن، آليات النهوض وتحسين الأداء الوظيفي للمكتب وتنفيذ أعماله وأنشطته بما يصب في تطوير مختلف القطاعات.



وتطرق اللقاء إلى الآثار المترتبة والضغوط المتزايدة على الخدمات الأساسية في ظل تواصل موجات النزوح والتوافد على المحافظة.

واستعرض اللقاء إعداد قائمة مشاريع حيوية وتنموية تحتاجها المحافظة والرفع بها إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على تمويل خارجي.

واستمع المحافظ بن ياسر، من مدير عام مكتب التخطيط بن محيسن، إلى شرح حول أوضاع المكتب ومستوى الأداء والتطلعات والمقترحات لتحسين وتطوير عمل المكتب.

وأكد محافظ المهرة، إستعداد السلطة المحلية تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير عمل مكتب التخطيط .. موجها بتسهيل مهمة فريق مسح متعدد القطاعات الذي ستنفذه المنظمة الدولية للهجرة .

إلى ذلك إطلع محافظ المهرة من مدير عام مديرية المسيلة فضل صلاح الدحيمي، على الاحتياجات والمشاريع التنموية الملحة لتحسين الخدمات في المديرية وفي مقدمتها التعليمية والصحية.

ووجه المحافظ بن ياسر، بإدراج مشروعي ترميم وتأثيث مبنى الإدارة المحلية بالمسيلة وإضافة صفوف دراسية بمدرسة 22 مايو بمنطقة رخوت بالمسيلة بإدراجهما ضمن البرنامج الاستثماري للعام 2021م.

كما وجه محافظ المهرة مكتب الصحة بالمحافظة، بتأهيل وتأثيث الوحدة الصحية بدحسويس بمديرية المسيلة وتنفيذ حملة طبية بمناطق وادي المسيلة لخدمة السكان في تلك القرى النائية والتخفيف عن معاناتهم.