الارياني يلتقي قيادة هيئة الاثار ويشدد على استعادة الاثار المنهوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني اليوم مع قيادة الهيئة العامة للاثار والمتاحف وموظفي فرع الهيئة بعدن، القضايا المتعلقة بالمتاحف والاثار المنهوبة والمهربة وسبل استعادتها.



ونقل الارياني تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الى قيادة وكوادر الهيئة، لافتا الى أن الحكومة ستولي هذا القطاع اهتماما كبيرا نظرا لما يحويه من كنوز تجسد تاريخ وهوية اليمن والتي تحاول مليشيا الحوثي الارهابي المدعومة من ايران طمس هذه الهوية واستبدالها بالهوية الفارسية وهو ما لا يمكن السماح به ويلقي على عاتق الهيئة مهمة كبيرة يجب أن تقوم بها على أكمل وجه.

وأشاد بما تقوم به الهيئة من جهود للحفاظ على الاثار رغم كل الصعوبات والمعوقات، موجها برفع وتيرة العمل بروح الفريق الواحد ومتابعة قضايا وملفات الاثار بشكل عام وخاصة ما يتعلق بالاثار المنهوبة والمهربة وبما يضمن استعادتها والحفاظ عليها.

واستمع الوزير الى تطلعات الهيئة وموظفيها والعقبات التي تعيق الهيئة من القيام بواجباتها، مؤكدا على تقديم التسهيلات وفق الامكانيات المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات.

وثمن الدعم الاخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، منوها بالاتفاقية التي وقعت بين وزارة الثقافة السعودية وبرنامج أعمار اليمن بالتعاون مع وزارة الاعلام والثقافة والسياحة اليمنية والتي تشمل دعم الانشطة والمشاريع الثقافية والتي تشمل أعادة تأهيل من المباني والمتاحف التابعة للهيئة.

وقدم رئيس الهيئة الدكتور احمد باطايع موجزا عن المشاريع المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في جانب قطاع الاثار حيث زار في وقت سابق فريق من البرنامج مقر الهيئة والتقى قيادتها واستمع منها الى احتياجات قطاع الاثار من مشاريع واستلم عدد من الدراسات في هذا الشأن.

وفي ذات السياق التقى الوزير مدير عام فرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية المهندس ناصر عبدالرزاق الذي قدم للوزير شرحا عن عدد من المشاريع التي ينفذها الفرع بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبدعم من منظمة اليونسكو والاتحاد الاوروبي ومنها ترميم بعض المباني القديمة في مدينة كريتر وجزء من السوق المركزي لكريتر.