سفراء الاتحاد الأوروبي يختتمون زيارتهم إلى عدن ويؤكدون دعمهم للحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم وفد بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن هانز جروندبيرج، اليوم، زيارته للعاصمة المؤقتة عدن، والتي أكد خلالها الوفد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للحكومة اليمنية.



والتقى الوفد الأوروبي الذي ضم سفراء بلجيكا وألمانيا وإيرلندا وفرنسا وهولندا وفنلندا والسويد، ونائب سفير النرويج لدى اليمن، خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزراء، وممثلين عن المجتمع المدني المحلي ومنظمات دولية غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة في عدن، ناقشت في مجملها التحديات المختلفة التي تواجه اليمن، والمساهمة في الاستجابة لها.

وشدد السفراء، على أهمية تحسين الظروف المعيشية بشكل ملموس لليمنيين، وتشجيع الحكومة على الدفع بجهودها في محاربة الفساد .. مؤكدين دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لليمن بأكمله.

وجددوا التأكيد على الهدف الأوروبي المتمثل في معالجة الاحتياجات الإنسانية وتحسين التنمية الاقتصادية الشاملة على المدى الطويل في البلاد .. داعيين جميع الأطراف إلى منح الوصول الإنساني الكامل دون عوائق.

كما جددوا إدانتهم الشديدة للهجوم على مطار عدن، مثنيين على عزم الحكومة على البقاء في اليمن والعمل معا من أجل معالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد.