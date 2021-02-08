معين عبدالملك: استهداف الحوثي احياء سكنية في مأرب دليل جديد ان هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء السكنية في مأرب والجوف، بالتزامن مع الدعوات والتحركات الدولية والاممية لايجاد حل سياسي، يقدم دليلا جديدا للمجتمع الدولي ان هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام وماضية في تنفيذ اجندة ايران التخريبية في المنطقة.



وقدم رئيس الوزراء، خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، التعازي بالضحايا المدنيين الذين استشهدوا جراء هذه الاعمال الاجرامية والارهابية المتصاعدة من قبل المليشيات الحوثية.. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

واطلع رئيس الوزراء من محافظ مأرب على مجمل التطورات في المحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية وما تبذله السلطة المحلية من جهود للتعامل معها، إضافة الى ما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني من بطولات لصد وافشال المغامرات الحوثية المستمرة باتجاه مارب وتكبيدها خسائر بشرية ومادية وكبيرة.

وبارك الدكتور معين عبدالملك ما يحققه ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل باسناد من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضع في أولى أولوياتها تقديم كامل الدعم للجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في هذه المعركة المصيرية حتى استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

بدوره عبر محافظ مأرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة للسلطة المحلية بالمحافظة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها.. مشيرا الى استقرار الأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية، والخطط القائمة لتحسينها خلال العام الجاري.