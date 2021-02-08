شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دفاعات التحالف تسقط طائرة مفخخة بدون طيار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعترضت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران باتجاه المملكة.
واوضح الناطق باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الإثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها مليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.