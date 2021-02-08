وزير النفط والمعادن يوجه بإلغاء الزيادات السعرية الغير قانونية في مادتي البترول و الديزل 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالسلام عبدالله باعبود بإلغاء الزيادات السعرية الغير قانونية في مادتي البترول و الديزل و تنفيذ دراسة فنية واقتصادية مستفيضة لتسعير المشتقات النفطية للمواطنين خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يعيشها المواطن .



وأوضح خلال حفل أقامته شركة النفط اليمنية فرع وادي وصحراء حضرموت اليوم بمناسبة افتتاح المبنى الجديد لمقر الشركة إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز عمل شركة النفط اليمنية بما يسهم في استقرار تموين الأسواق المحلية و توحيد الاسعار و العمل على تخفيضها قدر الإمكان .

معرباً عن امنياته في أن يرتفع مستوى العمل الإداري بفرع شركة النفط بالوادي بما يسهم في خلق استقرار في تموين السوق المحلي بالمشتقات النفطية .

كما شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير والقضاء على المضاربة والاسهام على القضاء في السوق السوداء وما يدور في دهاليزها ومراجعه الأمور والتعاطي الإيجابي مع أي زيادات غير قانونية، على أسعار النفط ومراجعتها فنياً وتجارياً واقتصادياً وإنهاء العشوائية والغاءها والخبث عن مصادر تمويل أخرى .

وكان باعبود الذي عين مؤخراً في حكومة الكفاءات قد وصل الى مدينة سيئون مركز وادي حضرموت أمس في اول زيارة له للمحافظة بعد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مقر الحكومة الحالي .

وتأتي تصريحات باعبود بعد يوم من زيادة أسعار المشتقات النفطية في عموم محافظة حضرموت في مادتي البترول والديزل الصادرة عن شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت والتي وصلت إلى قرابة الـ400 ريال يمني كحل يسهم في إنهاء أزمة المشتقات النفطية وإيجاد مصدر دخل يغطي عجز الشركة عن تسديد ديونها للتجار .

وتداول ناشطون منشورات مفادها أن الوزير سيحاسب العكبري، في حال لم يتم إعادة النظر في الجرعات الجديدة التي وصفها الوزير بالغير قانونية