التحالف العربي يعترض مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن قواته اعترضت مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.



وكانت الولايات المتحدة، قالت اليوم الإثنين، إنها تشعر بقلق عميق إزاء هجمات مليشيا الحوثي المستمرة ضد السعودية.

وطالبت الخارجية الأمريكية، في بيان، مليشيا الحوثي بـ"التوقف فورًا عن مهاجمة المناطق المدنية داخل السعودية والامتناع عن شن أي هجمات عسكرية جديدة في اليمن تفاقم معاناة شعبه".

وأكدت ضرورة "امتناع مليشيا الحوثي عن أي تحركات تزعزع استقرار المنطقة".

وخلال فترات مختلفة الأحد، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض 4 طائرات مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الصواريخ والألغام سواء البحرية أو الأرضية المصنوعة إيرانيا، بكثرة ونشرها في مختلف أنحاء اليمن لحصد أرواح المدنيين في مختلف المناطق، فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه السعودية، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضي اليمنية.