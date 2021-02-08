شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء امتحانات المفاضلة للمنح الثقافية في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم بالمركز الامتحاني بمدينة المكلا، امتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثقافي لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية القسم العلمي خريجي العام 2019م/2020م.



واطلع رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد خنبش، ومندوب وزارة التعليم العالي زائد بن شهاب، على الأجواء الامتحانية التي يجري فيها 153 طالب وطالبة امتحانات المفاضلة.

وأوضح بن شهاب، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، أن اجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات 1033 طالب وطالبة موزعين على أربعة مراكز في عدن 444 وحضرموت 153 وتعز 331 ومأرب 105.