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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحالة 16 متهماً بتجارة وتهريب المخدرات في المهرة إلى النيابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أحال البحث الجنائي بمحافظة المهرة، اليوم، 16 متهماً بتجارة وتهريب وترويج المخدرات، مع المضبوطات إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية لتقديم المتهمين للقضاء.
وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه الدفعة هي الثانية التي يتم إحالتها للنيابة بعد إحالة 19 متهماً يخضعون حالياً للمحاكمة.
وأشار الى أن الإجراءات تأتى في إطار الحملة الأمنية المستمرة التي تنفذها إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات.