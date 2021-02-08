إحالة 16 متهماً بتجارة وتهريب المخدرات في المهرة إلى النيابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أحال البحث الجنائي بمحافظة المهرة، اليوم، 16 متهماً بتجارة وتهريب وترويج المخدرات، مع المضبوطات إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية لتقديم المتهمين للقضاء.



وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه الدفعة هي الثانية التي يتم إحالتها للنيابة بعد إحالة 19 متهماً يخضعون حالياً للمحاكمة.

وأشار الى أن الإجراءات تأتى في إطار الحملة الأمنية المستمرة التي تنفذها إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات.