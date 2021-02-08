شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام المكلا يناقش مع مدير مكتب الصحة عدد من مشاريع القطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناقش المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس صالح فائز العمري مع المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمدصالح الجمحي جملة من المواضيع المتعلقة بمشاريع القطاع الصحي بالمديرية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما صباح اليوم بديوان السلطة المحلية بالمديرية، لمناقشة عدد من المشاريع الصحية والتي من بينها توسعة المركز الصحي بأحياء ركوب، ومقترح بناء مركز صحي بمنطقة فوه القديمة، وطرح بعض الأفكار حول مشروع تجهيز مستشفى الأمومة والطفولة الجديدة المتعثرة.

هذا ووجه المهندس صالح العمري على الرفع بمتطلبات القطاع الصحي من مشاريع جديدة من شأنها تلبية حاجات المواطنين، وإضافة تحسينات على صعيد الخدمات الصحية بمديرية المكلا