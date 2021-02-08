الزويدي يلتقي اللجنة المكلفة بتسلم مستحقات الأيتام بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

الخليج 365 - سيحوت

التقى القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي ، اليوم بمكتبه ، اللجنة المكلفة بتسليم مستحقات الأيتام الممنوحة من قِبل جمعية الأمين ، الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، وعددهم ( 57 ) يتيم.



حيث رحب الشيخ الزويدي بلجنة تسليم مستحقات الأيتام ، مثمناً الجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل إيصال تلك المستحقات لمستفيديها في مديرية سيحوت ، شاكراً جمعية الأمين لما تقدمه من جهد وعمل ودعم للأيتام الذين هم في أمسّ الحاجة لتلك المساعدات ، كما قدم الشيخ الزويدي جزيل شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمه المنقطع النظير لأشقائهم في الجمهورية اليمنية في شتّى المجالات ، لا سيما في مجال المساعدات الإنسانية و الإغاثية.

و أفاد منسق مشروع الأيتام بجمعية الأمين الدولية الأستاذ مختار حاج دعكون ، بأن عملية تسليم مستحقات الأيتام تمت وفق البرنامج المخطط لها ، وبكل يُسر ، مقدماً شكره للسلطة المحلية بمديرية سيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد الزويدي ، لما قدمته من دعم للجنة ، و لكافة التسهيلات التي قدمتها ، والتي ساعدت على الإسراع في إنجاز العمل بسهولة .

حضر اللقاء كلاً من القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده ، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية الشيخ محمد علي بن خريسان الزويدي