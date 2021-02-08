وزير النفط والمعادن يطلع على سير العمل في عدد من المشاريع الممولة من حصة مبيعات النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

الخليج 365 - سيئون

أطلع عبدالسلام عبدالله باعبود وزير النفط والمعادن و معه الأستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء على سير العمل في عدد من المشاريع الصحية و التعليمية الجاري تنفيذها بسيئون بتمويل من حصة محافظة حضرموت من عائدات النفط .



و تفقد الوزير باعبود سير العمل في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لهيئة مستشفى سيئون المتمثلة بمشاريع المستشفى الأكاديمي و قسم ترقيد النساء و إعادة تأهيل كهرباء الهيئة و بناء البوابة الخاصة بها الجاري تنفيذها حالياً ، بالإضافة إلى المشاريع التي تم إنجازها في الهيئة المتمثلة في مشاريع تأهيل قسم الاطفال و بناء الدور الثاني لمركز الأورام الوطني و بناء المركز الوطني المختبرات الصحة العامة و المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه بكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و 366 الف و 651 دولار بتمويل من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء من نسبة عائدات النفط ، كما اطلع الوزير باعبود على سير العمل في مشروع بناء المعهد الفني و التدريب المهني بسيئون الجاري تنفيذه بكلفة 706 الف و 72 دولار.

و أشاد وزير النفط والمعادن بجهود السلطة المحلية بالوادي و الصحراء في الاستغلال الأمثل لنسبة مبيعات النفط التي أقرها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للمناطق المنتجة للنفط لخدمة التنمية المجتمعية و بناء المشاريع الجديدة التي تسهم في أحداث تنمية حقيقة .

و أشار الأستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء ومنذ إعلان فخامة الرئيس منح المحافظة هذه النسبة قد شكلت لجنة رسمية لإدارتها و عقدت ورش عمل شارك فيها مدراء المدريات و مختلف القطاعات الخدمية لرسم خطة تنموية شاملة مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت تنفيذ 104 مشروعاً تنموياً بكلفة إجمالية بلغت 43 مليون دولار ، مضيفاً إلى 65٪ من هذه المشاريع قد تم إنجازها فيما يجري العمل بوتيرة عالية في المشاريع المتبقية.

رافق الوزير كلا من وكيل أول وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي ووكيل محافظة حضرموت الشيخ سالم بن شرمان والدكتور أنور حسان المدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية، المهندس غالب مبخوت بن معيلي القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، ومديرعام العلاقات الخارجية بوزارة النفط والمعادن الأستاذ رائد يونس، و مديري شركة النفط اليمنية بمحافظة حضرموت الاستاذ عبدالرحمن بلفاس والدكتور خالد العكبري