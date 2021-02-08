شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يعزي بوفاة زوجة وكيل المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعثت قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة، ممثلة بمحافظ المحافظة - رئيس المجلس المحلي، الأستاذ محمد علي ياسر، مساء اليوم الأحد، برقية عزاء ومواساة، لوكيل أول المحافظة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري، في وفاة زوجته ( أم إبراهيم ) بعد معاناة مع المرض.



وعبّر المحافظ بن ياسر، في اتصال هاتفي مع الوكيل الجعفري، عن بالغ حزنه ومواساته بهذا المصاب الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون