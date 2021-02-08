شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإخوان يزحفون إلى شبوة مع توتر الأوضاع في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

الخليج 365 - شبوة

وصلت عشرات الأسر التابعة لقيادات مليشات حزب الإصلاح في مأرب إلى محافظة شبوة، مع اشتداد المعارك في محيط المدينة.



وقالت مصادر إن خلافات شديدة بين قيادات الإصلاح العليا ورئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، بشأن الوضع العسكري في محيط المدينة، حيث اتهم بن عزيز الإصلاح بنهب مخازن أسلحة المنطقة العسكرية الثالثة.

وبحسب مصدر عسكري فإن قيادات الإصلاح أفرغت مخازن المنطقة العسكرية الثالثة من الأسلحة وخبأتها في منازلها، ومع اشتداد المعارك، وجدت رئاسة الأركان العامة نفسها عاجزة عن تعزيز القوات بأسلحة للمواجهة، في حين عزز الإصلاح الحراسة على بعض مقراته ومنازل قياداته خشية من أي هجوم عليها يدعمه بن عزيز