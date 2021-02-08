شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يعيد طفلاً جنده الحوثيون إلى عائلته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعادت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن طفلاً قاصراً جندته ميليشيا الحوثي الإرهابية وزجّت به في القتال، حسب ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".



وسلمت وحدة حماية الطفل في قيادة التحالف القاصر إلى ممثل الحكومة اليمنية الشرعية لإعادته لعائلته، بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان.

ويُشار إلى أن وحدة حماية الطفل أعادت 146 طفلاً جندتهم الميليشيا الإرهابية ثبت مشاركتهم في القتال وحمل للسلاح، بما يخالف القانون الدولي الإنساني وحقوق الأطفال