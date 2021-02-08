شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" السعودي ينتزع 1500 لغم حوثي في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام"، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري من انتزاع 1524 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.



وقال بيان وزع أمس الأحد، إن إجمالي ما نزعه المشروع حتى الآن بلغ 215961 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفةً أرواح المدنيين الأبرياء