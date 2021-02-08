شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تعرب عن خيبة املها من استمرار هجمات الحوثيين على المدنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من استمرار هجمات ميليشيا الحوثي الانقلابية على المدنيين والتي تأتي في وقت اتخذ الرئيس الأمريكي خطوات لإنهاء الحرب في اليمن وأيدت المملكة العربية السعودية الدخول في تسوية تفاوضية.



ودعت الخارجية الامريكية في بيان لها اليوم ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية، ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني، كما ذكر البيان.

وقال البيان " نطالب من الحوثيين الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث لتحقيق السلام وانه حان الوقت الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع".