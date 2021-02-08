البحسني يوجه بتخصيص بعض أجنحة القصر السلطاني للمتحف العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، القصر السلطاني بالمكلا، مطلعاً على الجهة الغربية للقصر، والأضرار التي لحقت به.



ووجه المحافظ البحسني بترميم وإعادة تأهيل الجهة الغربية، بذات النسق والعمل المتقن الذي جرى للجهة الشرقية للقصر، وعلى يد عمال بناء ومهندسين ذوي خبرة وكفاءة عالية.

ووجه المحافظ، بتخصيص بعض أجنحة الجهة الغربية للقصر للمتحف العسكري، ووضع المقتنيات العسكرية في موقع مخصص لها ، على أن يكون المتحف العسكري، مواجه لمتحف المكلا المدني الذي جرى مؤخراً افتتاحه مؤخرا خلال الاحتفالات بالذكرى ال53 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر، وذلك عقب إعادة تأهيل الجهة الشرقية للقصر بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت.

رافق المحافظ، رئيس اللجنة المكلفة بالإعداد للمتحف العسكري، رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية العميد ركن صالح عمر المعاري، وسكرتير اللجنة النقيب هشام الجابري، وعضو اللجنة مدير عام هيئة الآثار رياض باكرموم.