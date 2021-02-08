مقتل عدد من مسلحي المليشيا بنيران المشتركة جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

لقي عدد من عناصر المليشيات الإرهابية الحوثية، مصرعهم، وجُرح آخرون جراء خروقات جديدة ومحاولة تسلل فاشلة صوب منطقة الجاح غربي اليمن.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات الإرهابية التابعة لإيران زجت، الساعات الماضية، بالعشرات من عناصرها في محاولة تسلل واستحداث تحصينات شرق منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة، باءت بالفشل وخسائر بشرية في صفوفها.

وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات لتأمين منطقة الجاح الاستراتيجية تعاملت بنجاح مع تحركات المليشيات موقعة قتلى وجرحى في صفوف المتسللين وإجبار البقية على الفرار والعودة إلى أوكارهم شرقاً.

ولفت أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات المليشيات ووصول تعزيزات على دفعات من جهة مدينة ومزارع الحسينية، وسرعان ما تم التعامل معها فور بدء محاولتها التسلل والاقتراب من خطوط التماس