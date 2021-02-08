العكبري يناقش مع الشراكة العالمية للتعليم إمكانية التعاون في مجال التعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، عبر الاتصال المرئي مع الشراكة العالمية للتعليم، إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال تطوير قطاع التعليم.



واكد العكبري استعداد وزارته للعمل مع الشراكة العالمية والمانحين على أسس واضحة وشفافة تكفل حقوق وزارة التربية والتعليم كمالك وقائد لتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشاريع بمشاركة وتعاون وتنسيق مشترك مع وكلاء إدارة المنح وشركاء التنفيذ.

وتطرق الى اليات الوزارة في إنجاز المنح وحرصها على استكمال التنسيق والتخطيط والتنفيذ لكافة المنح المتاحة والداعمة لقطاع التعليم، وفقاً لأطر تنظيمية وأدلة مرجعية وتشغيلية واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات والعلاقات بين كافة الأطراف بما يضمن سرعة التنفيذ وإعداد مؤشرات تنفيذ كافة المشاريع.

من جانبه أكد ممثل الشراكة طارق خان الإستعداد للعمل مع الوزارة بشراكة وملكية كاملة للوزارة، لافتا إلى الدور الكبير للشراكة في دعم التعليم في اليمن منذُ عشر سنوات، معطيا شرحا عن المنح المقدمة لليمن، في قطاع التعليم.