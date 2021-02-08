شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة امرأة ومزارع إفريقي بانفجار لغمين زرعتهما المليشيات في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيبت امرأتان ومزارع إفريقي إثر انفجار لغمين زرعتهما مليشيات الحوثي"المصنفة ‏إرهابياً" بحادثين منفصلين في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وأفادت مصادر محلية، أن امرأتين أصيبتا جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في وقت سابق، على سفح جبل العليب.

وذكرت أن مزارعاً يحمل "الجنسية الإثيوبية" يعمل بالأجر اليومي أصيب بجروح مختلفة جراء انفجار لغم آخر في المنطقة ذاتها.

ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل الجريحين إلى أحد مستشفيات مدينة رداع لتلقي العلاج.