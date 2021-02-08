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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تتكبر خسائر بشرية فادحة داخل مدينة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021
الخليج 365 ـ الحديدة
صدت القوات المشتركة، تحركات مكثفة للمليشيات الإرهابية الحوثية داخل مدينة الحديدة وكبدتها خسائر بشرية.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات ومحاولات انتشار وتمركز للمليشيات التابعة لإيران خلف معسكر الدفاع الساحلي وشمال شرق المطار ومحيط كلية الهندسة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.
مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في صفوف المليشيات ودك تحصينات مستحدثة بضربات مركزة.
ولفت أن تحركات المليشيات الفاشلة سبقها قصف بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة على الأحياء المحررة في شارعي صنعاء والخمسين ومحيط مدينة الصالح، ضمن خروقاتها المتصاعدة وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين