المليشيا تتكبر خسائر بشرية فادحة داخل مدينة الحديدة

ولفت أن تحركات المليشيات الفاشلة سبقها قصف بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة على الأحياء المحررة في شارعي صنعاء والخمسين ومحيط مدينة الصالح، ضمن خروقاتها المتصاعدة وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات ومحاولات انتشار وتمركز للمليشيات التابعة لإيران خلف معسكر الدفاع الساحلي وشمال شرق المطار ومحيط كلية الهندسة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع