إصابة فتاه عشرينية برصاص قناص حوثي غربي قعطبة في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أصيبت فتاة عشرينية برصاص قناص لمليشيا الحوثي الارهابية، غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



وبحسب المركز الاعلامي لالوية المقاومة الجنوبية، أصيبت، الاحد، انتصار حزام فاضل (22 عاماً)، برصاص قناص حوثي في منطقة الخرازة، غربي مديرية قعطبة.

وقال المركز إن القناص الحوثي استهدفها اثناء تواجدها داخل قريتها، واصابها بطلق نار في فخذها الايمن.

وتم اجراء الاسعافات الاولية للفتاة المصابة في المستشفى الميداني لالوية المقاومة الجنوبية، قبل نقلها إلى مستشفى النصر بمدينة الضالع، مركز المحافظة.

وخلال الفترة الماضية استهدفت فرق القناصة الحوثية عشرات المدنيين معظمهم من النساء والاطفال، وفخخت المزارع والتلال المتاخمة لها ولمنازلهم والطرق الريفية بمئات الالغام والعبوات الناسفة