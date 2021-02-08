شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن تدين هجمات مليشيا الحوثي على السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت الحكومة الأردنية اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أربع طائرات (مفخخة) دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.



وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشيراً إلى أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها