شكرا لبحثكم عن خبر تسمية الشركة العالمية التي ستفتش في حسابات البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقرت الحكومة اليمنية، اختيار شركة ارنست اند يونج العالمية، للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، والتي تعد احدى اربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.

وجه بذلك، رئيس الوزراء معين عبدالملك، وفقا لمصدر في مكتبه.

وأكد المصدر أن التوجيهات لاختيار شركة عالمية للمراجعة الخارجية جاء وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية.

موضحاً انه تم اختيار شركة ارنست آند يونج نظرا لما تمتلكه من خبرات وانجازات في هذا الشأن ، حيث راجعت لعدد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم.

وشملت توجيهات رئيس الوزراء أن يتم توسيع نطاق المراجعة ليشمل انظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وان تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص اجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديدا ورفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل.