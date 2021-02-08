شكرا لبحثكم عن خبر عودة مساعد والاهطل بعد رحلة علاج في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاد إلى العاصمة المؤقتة عدن مسؤولان أمنيان كبيران بعد تلقيهما العلاج إثر اصابتهما بالهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار عدن الدولي نهاية ديسمبر الفائت. وقالت مصادر محلية إن كلا من وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد مساعد الامير، ورئيس جهاز الأمن القومي بعدن العميد حيدرة لهطل، عادا من العاصمة السعودية الرياض بعدما تلقوا العلاج هناك اثر اصابتهما بالهجمات المميتة التي استهدفت الحكومة الجديدة غداة وصولها مطار عدن الدولي نهاية ديسمبر الماضي.

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