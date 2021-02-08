شكرا لبحثكم عن خبر السعودية.. القبض على متحرش "الخفجي" بعد المقطع الخادش ‎للحياء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ألقت الأجهزة الأمنیة بمحافظة الخفجي في السعودية، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بكتابة عبارات خادشة للحياء فضلا عن بعض الإيحاءات الجنسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقیة، إن ”شرطة محافظة الخفجي تمكنت من تحديد ھوية ذلك الشخص، والقبض علیه، إذ تبین أنه مواطن في العقد الثالث من العمر“، مشيرا إلى أنه ”تم إيقاف المقبوض علیه، تمھیدا لإحالته للنیابة العامة“.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع الفيديو المذكور على نطاق واسع، قبل أن تتحرك الشرطة وتلقي القبض على الشخص الذي ظهر فيه، والذي أثارت تصرفاته استهجانا كبيرا وأطلق البعض دعوات لاعتقاله ومعاقبته.