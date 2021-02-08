عدن: إصابة 12 شخصًا بانفجار قنبلة في مديرية "الشيخ عثمان"

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب، 12 شخصًا، مساء الأحد، بانفجار قنبلة يدوية، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن 12 شخصًا أصيبوا بانفجار قنبلة يدوية في شارع الحب، بمديرية الشيخ عثمان.

وأوضحت المصادر، أن عدد من الشباب في المنطقة، كانوا يتمازحون في القنبلة، التي كانت بحوزة أحدهم، ما أدى الى انفجارها الذي أدى إلى إصابة 12 شخصًا، إصابة 3 منهم خطرة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الجرحى الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وتشهد مدينة عدن، انتشارا مرعبا للسلاح بمختلف أنواعه في أوساط الشباب، بعد سيطرة مليشيا الانتقالي على المدينة، في منتصف العام الماضي 2020.