تدشين مشروع الاستجابة الطارئة لذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة والنازحين بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ،اليوم ، مشروع الاستجابة الطارئة لذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة والنازحين بسيئون.



ويستهدف المشروع الذي تنفذه العون المباشر بالتعاون مع مؤسسة أمل للتنمية وبالتنسيق مع مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسلطة المحلية توزيع (2000) سلة غذائية لذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة والنازحين بمديرية سيئون في حضرموت .

وأشاد وكيل المحافظة المساعد بالتدخلات الانسانية للعون المباشر من خلال توفير أهم الاحتياجات الأساسية التي تسهم في تخفيف معاناة عدد من الأسر المحتاجة لاسيما في الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.