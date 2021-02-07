بن دغر يعزي في وفاة الوزير الأسبق شايف عزي صغير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى نضال شائف عزي صغير وإخوته وكافة أفراد أسرة المرحوم شايف عزي صغير وزير الدولة القائم باعمال وزير الادارة المحلية الأسبق، الذي انتقل إلى رحمة ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والاسهام في خدمة الوطن.



واشاد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية، حيث كان وزيراً للدولة قائم باعمال وزير الادارة المحلية، ورئيس منتدى الحديدة للعدالة والسلام، وأمين عاماً لحزب الناصري الديمقراطي، ووكيلاً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

واشار الى ان المرحوم غفر الله له كان أحد رموز الحديدة، بل وتهامة عامة، وأكثر أبنائها إهتمامًا بقضاياها وشؤونها منذ عرف الحياة السياسية في شبابه، ودافع عن مواقفه الوطنية وتحمل من أجل القيم التي آمن لها ثمنًا باهضًا لها ،وكان جمهوريًا للنخاع، ووطنيًا وحدويًا حتى العظم..لافتاً الى صغير شارك في الحياة السياسة ناصريًا حليفًا للمؤتمر الشعبي، وخاض معارك التحول مع زملائه ورفاق دربه، بمرها وحلوها، وكان ذو رأي، وصاحب مواقف تنسجم مع قناعاته الوطنية والقومية التي دعا إليها.

وعبر الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعطين غفران، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.