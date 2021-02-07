الفجير يناقش مع السلطة المحلية بمحافظة حجة ملف النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد اللطيف الفجير، اليوم، مع السلطة المحلية بمحافظة حجة ملف النازحين ومعاناتهم، والتهجير الذي تعرض له الكثير من ابناء المحافظة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.



وتطرق اللقاء، الى احتياجات النازحين وما يتم تقديمه لهم من احتياجات والتدخلات من قبل الشركاء الدوليين والمحلين في العمل الانساني..مشيراً الى أهمية ايجاد قاعدة بيانات كاملة للنازحين والاحتياجات المطلوبة والتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتقديم الدعم الانساني للنازحين.

وأكد الفجير، ان الوزارة ستقوم برفع الاحتياجات الى رئاسة الوزراء والمانحين لامكانية تقديم الدعم العاجل للنازحين..مشيراً الى ان الحكومة تولي ملف النازحين اهمية كبرى، ويعد من ضمن الأولويات في البرنامج الحكومي.

وحث قيادة السلطة المحلية ببذل مزيد من الجهود في خدمة النازحين، لافتاً الى ان الوزارة تقدم كل الدعم والمساندة لعمل السلطة المحلية.