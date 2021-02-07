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إب.. قتيلان وثلاثة جرحى في اشتباكات مسلحة غرب المدينة

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المنامة - ياسر ابراهيم - لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة أخرين، الأحد، في اشتباكات مسلحة، في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مشادة كلامية بين عدد من المسلحين في منطقة "الشعاب" غرب المدينة، تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين، أدت إلى سقوط قتيلين، وإصابة ثلاثة أخرين، أحدهم إصابته خطيرة".

وبحسب المصادر، فقد تضاربت الأنباء عن سبب هذه الحادثة، بين قائل إن السبب يرجع إلى خلاف على دبة ماء، فيما أرجع أخرون السبب إلى خلاف سابق نشب بين الطرفين أمس السبت.

ومؤخرًا ارتفعت وتيرة الجرائم والقتل المنظم في محافظة، اب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والتي تعمل على تغذية الخلافات والصراعات بين المواطنين لاستثمارها لتحقيق مكاسب مالية من وراءها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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