الضالع: اليونيسف تدشن الجولة الثانية من حملة اللقاح ضد الكوليرا

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الأحد، الجولة الثانية من حملة اللقاح الفموي ضد مرض الكوليرا، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقالت المنظمة في تغريدة لها على "تويتر"، إنها "دشنت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، الجولة الثانية من حملة اللقاح الفموي ضد مرض الكوليرا في كلاً من مدينة الضالع، ومديرية الأزارق، بمحافظة الضالع".

وأوضحت المنظمة أنها تستهدف من هذه الحملة "الوصول إلى أكثر من 254,000 شخص باللقاح.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت الثلاثاء الماضي، إنها رصدت 78 وفاة وأكثر من 218 ألف حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا باليمن خلال 11 شهرا من العام 2020.



وأوضحت المنظمة في تقرير صادر عنها، أن 78 شخصا توفوا بوباء الكوليرا، فضلا عن الاشتباه بإصابة 218 ألف آخرين بالوباء خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى "أن محافظات تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب) والبيضاء وإب (وسط) وصنعاء (شمال) هي أكثر المحافظات التي شهدت انتشارا للوباء".



وفي 26 نوفمبر الماضي، أعلنت الصحة العالمية تسجيل 53 وفاة، و204 آلاف و291 إصابة بالكوليرا في اليمن، خلال العشرة أشهر الأولى من 2020.



والكوليرا من الأمراض المعوية المعدية، التي تنتقل إلى البشر عن طريق تناول طعام أو شرب مياه ملوثة بالبكتيريا من مرضى آخرين مصابين بالجرثومة.

