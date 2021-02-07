إصابة امرأة برصاص قناصة الحوثيين شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت امرأة بجروح خطيرة، الأحد، بنيران قناص مليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن امرأة في العقد الرابع أصيبت بجروح خطيرة، إثر تعرضها للقنص من قبل مليشيات الحوثي في مديرية صالة شرقي مدينة تعز.



وبين الحين والآخر يتعرض المدنيين في مدينة تعز للقنص من قبل مليشيات الحوثي المتمركزة في التلال المحيطة بالمدينة.



ومنذ بداية الحرب عام 2015، قُتل 691 مدنيًا وأصيب ألفان و898 آخرين جراء استهداف الحوثيين للأحياء السكنية في مدينة تعز، وفق تقرير لمنظمة "رايتس رادار".

