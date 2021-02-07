 رئيس الجالية الجنوبية في روسيا يتحدث حول القضية الجنوبية.. والمراحل المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

الشحات غريب

تحدث الدكتور محمد ثابت سالم رئيس الجالية الجنوبية في روسيا الاتحادية عن خطة المجلس الإنتقالي بعد تشكيل الحكومة الجديدة.



وقال ثابت في تصريحات خاصة : لكوننا في الجالية الجنوبية ونشاطنا جماهيري لبلورة وشرح قضيتنا مع المنظمات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني الا اننا نتشاور مع المجلس الانتقالي ومن خلال بياناته انه ملتزم بتنفيذ اتفاق الرياض وقد أثبت ذلك من خلال انسحاب قواته من منطقة التماس, وانها مرحلة بناء المؤسسات و توفير المتطلابات الاساسية والضروريه في المناطق المحرره والشروع في المفاوضات من اجل الوصول للهدف المنشود وتطلعات الشعب الجنوبي في اعاده دولته بحدود ماقبل 1990م.

وأكد أن القضية الجنوبية في روسيا منذ ٢٠٠٦م كان همنا الأكبر كطلاب و مقيمين في روسيا الاتحادية لنقلها على المستوى الدولي من خلال المسيرات و الندوات واللقاءات مع المتخصصين والمستشارين الروس، الذي عملوا في جنوب اليمن قبل الوحدة فكان تعاطف و ترحاب وتجاوب طيب من قبل الأصدقاء الروس حتى تم تشكيل الجالية الجنوبيه في روسيا التي أصبحت تحمل هذه القضية وبطريقة رسمية في كل المحافل والمؤتمرات والندوات واللقاءات الجانبية مع الشخصيات السياسية.