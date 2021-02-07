وزير الخدمة يترأس إجتماعاً لمدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن إجتماعاً برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور، عبدالناصر الوالي، لمدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة.



وأستمع الإجتماع إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المؤسسات الحكومية بمختلف الوزارات فيما يخص الموظفين .

وفي الإجتماع، أكد وزير الخدمة حرص الوزارة على تذليل تلك الصعوبات، وترتيب وضع بعض المشكلات وفقا للنظام والقانون .. مشدداً على اهمية الالتزام بالنظام وعدم السماح بأي مخالفات قانونية، وتنظيم العمل وفق الإمكانيات المتاحة التي فرضتها المرحلة الراهنة على البلاد.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أهمية الإنضباط في أداء الوظيفة العامة وربط ذلك بعملية صرف المرتبات بعد التنسيق مع مدراء المؤسسات حتي ضمان الانضباط الوظيفي بمستوى عالٍ .. منوهاً إلى ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تحسين العمل وحلحلة أي مشكلات في جميع إدارات الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع الرقابة وتقييم الأداء فهمي عفارة ومدير عام الموارد البشرية بديوان الوزارة شكري الميسري ومدير عام مكتب الوزير الدكتور يافع العُمري.