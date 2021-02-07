نائب الرئيس يعزي في وفاة وزير الدولة الأسبق شائف عزي صغير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى الدكتور أحمد العزي وإلى العزي شائف وإخوانه في وفاة وزير الدولة الأسبق شائف عزي صغير، الذي وافته المنية يومنا هذا بالعاصمة المصرية القاهرة.

