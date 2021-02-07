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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة وزير الدولة الأسبق شائف عزي صغير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى الدكتور أحمد العزي وإلى العزي شائف وإخوانه في وفاة وزير الدولة الأسبق شائف عزي صغير، الذي وافته المنية يومنا هذا بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره السياسية والوطنية والمهام التي تولاها في مختلف المناصب الحكومية.
وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقارب الفقيد ومحبيه..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.