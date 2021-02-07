شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة وزير الدولة الأسبق شائف صغير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة وزير الدولة الأسبق شائف عزي صغير الذي وافته المنية بالعاصمة المصرية القاهرة.



وأشار رئيس الجمهورية في البرقية، إلى مناقب الفقيد الوطنية وادواره السياسية التي جسدها خلال مشوار حياته، وتقلده عدد من المناصب الحكومية بينها وزير دولة عضو مجلس الوزراء.

وعبر الرئيس، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.