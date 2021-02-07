مصدر مسؤول يستنكر اقدام مجاميع مسلحة على اقتحام مباني وزارات الخارجية والتربية والعدل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استنكر مصدر مسؤول في الحكومة اقدام مجاميع مسلحة على اقتحام مباني وزارات الخارجية والتربية والتعليم والعدل ومرافق حكومية أخرى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاحد، وترويع موظفيها، تحت غطاء المطالبة باستحقاقات.



وأوضح المصدر وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مباني الوزارتين تعرضت لاقتحام ب ١٢ طقم مجهزين بمختلف انواع الاسلحة يقودهم اشخاص يحملون مسميات وصفات غير رسمية كقائد المقاومة وغيرها، حيث عمدوا الى ترويع الموظفين وطالبوا باستحقاقات لا يمكن لها ان تتحقق الا بصورة نظامية وعبر مؤسسات الدولة وسياقاتها الدستورية، والتي حرصت عليها حكومة الكفاءات السياسية منذ اليوم الأول وضمنتها في مشروع برنامجها الحكومي.

وأشار المصدر الى ان هذه التصرفات المرفوضة وتؤكد سعي البعض افشال التوافق الموجود والأجواء الإيجابية التي تحققت منذ تشكيل حكومة الكفاءات السياسية.. لافتا الى ان ما حدث يؤكد على ضرورة التعجيل في اعادة تنظيم كافة الاجهزة الامنية تحت مظلة وزارة الداخلية كأولوية قصوى لا تقبل التأخير تنفيذا لاتفاق الرياض.