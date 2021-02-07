شكرا لبحثكم عن خبر نيران الحوثي تصيب المواطنة انتصار فاضل بالضالع .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إصابة فتاه برصاص ميليشيا الحوثي شمال الضالع

الضالع | خاص

تواصل الميليشيات الحوثيه الإرهابية جرائمها بحق الأبرياء والمدنيين في مناطق شمال الضالع فقد استقبل المستشفى الميداني التابع لألوية المقاومة الجنوبية أحدث ضحية من ضحايا الإرهاب الحوثي وهي فتاة أصيبت في فخذها الأيمن وتبلغ من العمر 22 عام .

فقد تعرضت " انتصار حزام فاضل " لطقلة قناص أثناء تواجدها في قريتها "الخرازه" شمال غرب مديرية قعطبة واسعفت إلى مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني وتلقت الاسعافات الطارئة لتنقل بعدها إلى مستشفى النصر العام .

وقد سجلت عمليات استهداف المدنيين ارتفاعاً خلال الاونه الاخيره فقد أصيب وقتل عدداً من المدنيين بينهم أطفال في عمليات قنص وانفجارات بعبوات والغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية شمال الضالع.

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