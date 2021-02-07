شكرا لبحثكم عن خبر أول موقف للحكومة اليمنية بشان الهجوم الحوثي المتزامن في الجوار ومارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *وزارة الخارجية: الهجوم الإرهابي على الجوف ومأرب يؤكد أن الميليشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام*

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين "ان الهجوم الإرهابي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة الذي شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على الأحياء السكنية في مأرب والجوف يعتبر تحدي صارخ لكل الأصوات الدولية المنادية بايجاد حل سياسي للحرب في اليمن".

وذكر بيان صادر عن الوزارة - تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه - إن هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري من قبل هذه الجماعة الإرهابية يؤكد ما حذرت منه الحكومة اليمنية مرارا وتكراراً بأن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام ولا تحيا الا على أصوات المدافع، وإنها ماضية في استخدام سلوك العنف والقوة واستهدف المدنيين الأبرياء ومئات الالاف من النازحين الذين فروا من بطشها الى مدينة مأرب، وهو ما يفاقم من الكارثة الانسانية.

وأشار البيان الى أنه في الوقت الذي تجدد فيه الحكومة اليمنية التزامها بمسار السلام، فإنها تدعو المجتمع الدولي والامم المتحدة لادانة هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها .. مؤكداً على تمسك الحكومة اليمنية بحقها المشروع في حماية المواطنين اليمنيين والرد على مثل هذه الهجمات انطلاقاً من مسؤوليتها بالحفاظ على أمن وسلامة الأراضي اليمنية