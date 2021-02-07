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يزيد بن سلمان - شبوة - *مدفعية المقاومة الجنوبية تكسر هجوماً حوثيا في ثره* 7/2/2021 _________ الأحد جددت المليشيات الحوثية صباح اليوم الأحد من هجماتها على مواقع أبطال المقاومة الجنوبية في ثره حيث حاولت التقدم صوب المواقع الأمامية للجبهة إلا أن أبطال المقاومة الجنوبية ومدفعيتهم كانت لهم بالمرصاد حول التطورات الميدانية تحدث للمركز الإعلامي لجبهة ثره ركن عملياتها القائد سالم الحدي قائلا:- حاولت المليشيات الحوثية صباح اليوم من التقدم واختراق مواقعنا الأمامية إلا أن قواتنا تمكنت من التصدي للهجوم بكل بسالة حيث تمكنت وحدة سلاح المدفعية من استهداف مواقع المليشيات وإجبارهم على العودة إلى مواقعهم السابقة. الجدير ذكره أن الهجوم استخدمت المليشيات الحوثية فيه جميع انواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وفي نفس السياق تحدث للمركز أيضا أركان جبهة ثره القائد حسين الوحيشي قائلا:_ تحاول المليشيات مراراً وتكراراً شن هجمات على مواقعنا بغرض إختراقها ولكن هيهات لهم ذلك فبإذن الله سيحترقون أمامها ولن ينالوا ما يتمنوه مادام الدم يجري بعروق الأبطال نطمأن كافة من يهمهم شأن جبهة ثره بأننا صابرون وثابتون ثبوت جبال ثره الشماء أمام أعداء الأمة الروافض. *المركز الإعلامي لجبهة ثره* 7/2/2021_________ الأحد

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